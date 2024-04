Bradisismo nei Campi Flegrei e scosse sul Vesuvio - vertice con la Prefettura di Napoli | Nessuna particolare criticità

(Adnkronos) – dopo la scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 registrata all'alba di oggi , vertice con la Prefettura per fare il punto sulla situazione alla luce degli eventi sismici registrati nelle ultime 48 ore nei Campi Flegrei e al Vesuvio. Presenti, oltre ai sindaci e al Prefetto, la Protezione ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 2 minutiNel corso del vertice, convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, non sono state evidenziate, si legge in una nota della Prefettura “criticità di particolare rilievo, non essendo pervenute segnalazioni da parte delle popolazioni di detti comuni”. “Per quanto ...

