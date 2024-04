Campi Flegrei - vertice con la Prefettura di Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel corso del, convocato dal prefetto di, Michele di Bari, non sono state evidenziate, si legge in una nota della“criticità di particolare rilievo, non essendo pervenute segnalazioni da parte delle popolazioni di detti comuni”. “Per quanto riguarda la scossa verificatasi nella giornata di ieri, di magnitudo 3,9 con epicentro in mare, il Sindaco di Bacoli ha riferito che al Comune sono pervenute una decina di segnalazioni e richieste di sopralluogo presso le abitazioni, ubicate principalmente nel centro storico di quel territorio, a seguito delle quali sono stati effettuati i necessari controlli, senza riscontrare danni strutturali, anche se, per mera precauzione, una famiglia composta da cinque persone è stata fatta allontanare dalla propria abitazione e sono stati interdetti alcuni ...