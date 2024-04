L’Udinese fa tremare il Bologna da Champions | al Dall’Ara Saelemaekers risponde a Payero

SERIE A, Il bologna riacciuffa l'Udinese e fa 1-1 al Dall'Ara - In uno stadio Dall'Ara gremito, il bologna non riesce ad andare oltre l'1-1 con l'Udinese che ha molto da recriminare soprattutto per un palo finale che poteva dare i tre punti. Gli uomini di ...

Continua a leggere>>

Serie A, i risultati della 34^: l'Udinese sogna il colpaccio in casa bologna, ma finisce pari - La salvezza del Frosinone, rianimato da quattro consecutive spartizioni della posta, passa attraverso gli scontri diretti e dopo la Salernitana, che al contrario al terzo tentativo fallisce la salvezz ...

Continua a leggere>>

Saelemaekers salva il bologna contro l’Udinese: 1-1 con i rossoblù in 10 uomini - Lieve frenata nella corsa Champions per il bologna: sotto per il gol di Payero e in 10 uomini per l’espulsione di Beukema, riacciuffa i friulani al 78’ con Saelemaekers ...

Continua a leggere>>