Bologna Udinese 1-1 | Il Bologna trova il pari con l’uomo in meno e un gran carattere Rammarico dei friulani!

(Di domenica 28 aprile 2024) Allo Stadio Dall’Ara, il match per la 34ª giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Allo Stadio Dall’Ara,si affrontano nel match valido per la 34esima giornata della Serie A 2023/24. PRIMO TEMPO In una partita pressoché priva di occasioni, la gara si sblocca al 46esimo con

17.00 finisce in parità (1-1) la delicata sfida del Dall'Ara. Prosegue il sogno Champions per il Bologna; per i friulani un punto in chiave salvezza. Per mezz'ora, i rossoblù comandano, ma l'Udinese è compatta in difesa. Nel recupero la partita si sblocca: svarione a centrocampo di Freuler, ... Continua a leggere>>

Le Pagelle di Bologna-Udinese 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Al Dall’Ara passano in vantaggio per primi gli ospiti grazie a un gol di Payero, poi nel secondo tempo i felsinei rimangono persino sotto di un uomo ... Continua a leggere>>

SERIE A, Il bologna riacciuffa l'udinese e fa 1-1 al Dall'Ara - In uno stadio Dall'Ara gremito, il bologna non riesce ad andare oltre l'1-1 con l'udinese che ha molto da recriminare soprattutto per un palo finale che poteva dare i tre punti. Gli uomini di ...

Continua a leggere>>

HIGHLIGHTS | Il bologna ringrazia Okoye e il palo: finisce in parità al Dall’Ara - Per Cannavaro è il primo punto conquistato in Serie A e un punto prezioso in chiave salvezza, con i bianconeri che accorciano su Frosinone e Verona, in attesa di quelli che saranno i vari scontri ...

Continua a leggere>>

Serie A, i risultati della 34^: l'udinese sogna il colpaccio in casa bologna, ma finisce pari - La salvezza del Frosinone, rianimato da quattro consecutive spartizioni della posta, passa attraverso gli scontri diretti e dopo la Salernitana, che al contrario al terzo tentativo fallisce la salvezz ...

Continua a leggere>>