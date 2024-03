Scoperta lussuosa discoteca abusiva allestita in un capannone industriale Scatta il blitz

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) Prato, 16 marzo 2024 –in undi via Galcianese. E’ stata individuata durante uninterforze tra carabinieri e Municipale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Il locale, frequentato esclusivamente da cittadini di nazionalità cinese, era anche utilizzato come punto di spaccio per i clienti: al loro ingresso i militari e gli operatori hanno bloccato due giovani che hanno cercato di disfarsi di alcuni sacchetti contenenti circa 60 grammi di ketamina gettandoli nel wc. Sui tavoli erano inoltre presenti quantitativi di ketamina a disposizione dei clienti che la consumavano con le bevande e gli alimenti ordinati in precedenza. Le persone arrestate sono state accompagnate in caserma per gli adempimenti conseguenti all'arresto. ...