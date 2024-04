Biden | libereremo i giornalisti detenuti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 aprile 2024) 5.11 "Vi posso assicurare che non molleremo fino a quando non torneranno a casa". Lo afferma Joeriferendosi aiamericani imprigionati all'estero, fra i quali Evan Gershkovich, il report del Wall Street Journal detenuto in Russia. I genitori di Gershkovich partecipano alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, dalla qualeha parlato e ironizzato anche sul suo rivale Trump:: "Siamo in piena campagna elettorale. L'età è un problema, sono un adulto che corre contro un bambino di sei anni".