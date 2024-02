Il presidente del Messico Ennesima gaffe di Biden davanti ai giornalisti

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Terzo episodio in una settimana per ilUsa che confonde i nomi dei capi di Stato mentre il rapporto del procuratore speciale Robert Hur accende i riflettori proprio sui suoi problemi di memoria

"Non ho problemi di memoria", afferma, irritato, il presidente Joe Biden . Poi cade in un'altra gaffe: confonde l'egiziano Al-Sisi con il presidente ... ()

è stata realizzata grazie all’Ambasciata di Romania in Italia e con l’Alto Patronato del presidente della Romania e del Presidente della Repubblica italiana… di Antonio Trinchese Come si stabiliscono ...Al congresso hanno partecipato meno persone del previsto, e, soprattutto, l’evento non ha avuto un peso politico nazionale, come probabilmente Bandecchi – e forse anche il presidente Paolo Alli – si ...La notizia delle dimissioni di Marco Lanna da presidente della Sampdoria sembra aver colto di sorpresa l`azionista di riferimento del club blucerchiato, Matteo.