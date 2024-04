Bianca Berlinguer ricorda i fratelli Mattei - standing ovation di FdI

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 aprile 2024) Alla fine di botta e risposta sul filo della memoria e della forza di un nome così evocativo, la sala della Conferenza programmatica di FdI tributa a Enricouna vera e propria. Gesto che Ignazio La Russa lega a un momento "fondante" della storia della destra italiana: l'omaggio che Giorgio Almirante, si parla di lui anche se non viene citato, rese al feretro del leader Pci. Sin dall'inizio dell'appuntamento che apre la giornata conclusiva della kermesse a Pescara, il presidente del Senato, intervistato da, mette in rilievo il fatto che la giornalista sia figlia dello storico leader Pci, ed è poi lei a puntualizzare che «io parlo per me stessa» pur sottolineando il valore della figura del padre nella storia della sinistra italiana, e non senza un accenno ...