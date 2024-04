Basket - Playoff Serie A1 femminile | Schio batte San Martino e chiude la seri - ok Bologna

(Di domenica 28 aprile 2024) Proseguono idiA1lae vola in semifinale. Si va a gara-3 tra Ragusa ee tra San Giovanni e Campobasso. RISULTATI TABELLONEdomina anche gara-2 90-67 elacontro San. Le ragazze di Dikaioulakos soffrono nel primo quarto (19-28) ma prendono in mano la partita dal secondo quarto in poi, concedendo le briciole alle padrone di casa. Sono cinque in doppia cifra per le vicentine. Verona la migliore con 16 punti. Seguono Sottana (13), Guirantes (12), Reisingerova (12) e Parks (11). Non bastano a Sani 18 punti con 5 rimbalzi di Turcinovic. ...

Si conclude la 38ª Giornata del Girone C di Serie C e con essa cala anche il sipario sulla regular season. Gli occhi erano puntati sul Catania e sulle combinazioni di risultati che avrebbero portato gli etnei verso scenari diametralmente opposti: salvezza e Playoff (in virtù della Coppa Italia ... Continua a leggere>>

Nel 38esimo e ultimo turno della regular season di Serie C 2023 /24 il Catania agguanta la salvezza e accede così direttamente ai play-off , riscattando così il pass che spetta alla vincitrice della Coppa Italia di categoria. Decisiva per gli etnei la vittoria per 1-0 contro il Benevento , firmata da ... Continua a leggere>>

Si conclude la 38ª Giornata del Girone C di Serie C e con essa cala anche il sipario sulla regular season. Gli occhi erano puntati sul Catania e sulle combinazioni di risultati che avrebbero portato gli etnei verso scenari diametralmente opposti: salvezza e Playoff (in virtù della Coppa Italia ... Continua a leggere>>

A.C TRENTO * CALCIO “serie C”: “I GIALLOBLÙ BATTONO 1-0 IL RENATE E SI QUALIFICANO AI PLAYOFF, AL BRIAMASCO È FESTA” - Nella trentottesima giornata di serie C Now il Trento vince 1-0 contro il Renate ... La prima frazione di gioco si chiude, dunque, sullo 0-0, ma il Trento non ci sta a pareggiare e già ad inizio ...

Continua a leggere>>

Basket, serie C, semifinali play-off: la Virtus Matera vince gara 1 - Esulta il PalaSassi di Matera per la vittoria della Virtus contro il Castellaneta. La prima semifinale play-off per la promozione in serie B è terminata 82 a 69. Parziali chiusi a 22-15; 36-37; 62-52.

Continua a leggere>>

serie B Interregionale Playoff - La Virtus sconfitta in Gara 1 a Pavia - Serata difficile per la Virtus che cade per 87-64 in Gara 1 contro Pavia, che prende così il vantaggio 1-0 nella serie. Partenza forte dei padroni di casa che piazzano subito un ...

Continua a leggere>>