Serie C 2023 24 | il Catania vince e si prende i play-off - l’Avellino chiude secondo davanti al Benevento

Si conclude la 38ª Giornata del Girone C di Serie C e con essa cala anche il sipario sulla regular season. Gli occhi erano puntati sul Catania e sulle combinazioni di risultati che avrebbero portato gli etnei verso scenari diametralmente opposti: salvezza e Playoff (in virtù della Coppa Italia ...

Va in archivio la trentottesima e ultima giornata della regular season del girone C di Serie C 2023/2024: ecco allora tutti i verdetti. Il principale è quello che tutti attendevano: il Catania è riuscito a vincere contro il Benevento (che giunge così terzo, secondo l’Avellino) e così facendo ha ...

La diretta LIVE di Catania-Benevento, match valido per la trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Partita delicatissima allo stadio Massimino: gli etnei sono aggrappati a un filo e solo con una vittoria saranno certi di evitare i playout e di conseguenza volare ai ...

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Catania-Benevento, match dello stadio Massimino valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione etnea vuole evitare di dover prendere parte ai playout e per questo motivo ha bisogno ...

