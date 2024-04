Basket - in Divisione Regionale - il GMV cede di misura con Capannori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Pisa, 28 aprile 2024 – Il GMV saluta con una sconfitta la stagione, che ha visto i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli ben figurare nel campionato di2, girone C, concluso al nono posto, a metà classifica, con 12 vittorie e altrettante sconfitte. I biancoverdi, che hanno disputato quasi tutto il girone di ritorno con un roster prevalentemente costituito di giovani e under, hanno ceduto alla distanza in casa con US, che ha così vendicato la sconfitta dell’andata. LA CRONACA – La partita inizia con una sola squadra in campo, il GMV, che, nei primi 7 minuti, domina e controlla il match, piazzando un break di 15-3, frutto di un’ottima prestazione difensiva e di un buon movimento di palla.chiama però un time-out che spezza il ritmo biancoverde, con i giovani di Ghezzano incapaci di mantenere il ...