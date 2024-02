Salza imprenditore-banchiere | la testimonianza in un libro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Enricoinnovatore, editore,, torinese: una storia unica che accompagna per 70 anni quella dell'economia e della politica in Italia. Il fondatore di Intesa Sanpaolo insieme a Giovanni Bazoli la racconta in 'Sapremo fare la nostra parte', ilche raccoglie un anno di interviste curate dall'economista Giuseppe Russo integrate da una selezione degli scritti che ripercorrono le sue scelte etiche dagli anni Sessanta e che sarà presentato domani alle 17 all'Auditorium del Grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino. 'È il racconto della mia vita professionale e vuole restituire il senso e la morale delle scelte che ne sono state alla base - scrivenella prefazione - Se per nascita avrei potuto probabilmente vivere una vita di agi, per cultura familiare la strada è stata ...