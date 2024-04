Auto pirata travolge e uccide un uomo di 57 anni

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 28 aprile 2024) Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire al conducente dell’che questa notte ha travolto e ucciso undi 57a Carpaneto, in provincia di Piacenza . L’, come spiega il quotidiano online IlPiacenza, è stato trovato riverso a terra in fin di vita poco prima di mezzanotte da un passante, a pochi metri dalla sua abitazione. Trasportato di urgenza all’ospedale...