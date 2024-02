Investe un uomo e scappa | pirata della strada trovato dal meccanico | voleva far riparare l’auto

Gli agenti del X Gruppo Mare, intervenuti sul luogo dell’incidente avvenuto all’Infernetto (Roma), hanno svolto i primi accertamenti per ricostituire l’accaduto, avviando subito accurate indagini per ...ha investito un uomo di 41 anni in via Wolf Ferrari, all’Infernetto, per poi allontanarsi senza prestare soccorso e sottrarsi alla giustizia. Gli agenti del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma ...Il pirata della strada dell'Infernetto è stato trovato. Si è conclusa in poco tempo la ricerca del conducente che, domenica sera, a bordo di un'auto, ha investito un uomo di 41 anni in via Wolf ...