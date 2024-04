Auditel - analisi degli ascolti tv di | Verissimo e Italia Sì! | Sabato 27 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 28 aprile 2024) Come sono andati glitv di ieri,27? Ecco di seguito i datie l’tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante la fascia oraria di Mezzogiorno e quella del pomeriggio di ieri:Sì! e le soap di Canale 5.dei programmi tv del 27Sì! A causa di uno sciopero Nielsen società che si occupa dei dati relativi aglitv, fino al 29, saranno disponibili soltanto i datitv relativi alla fascia (e i dati ...