Ateneo in lutto - è morta la professoressa Dianora Poletti

(Di domenica 28 aprile 2024) Pisa, 28 aprile 2024 –pisano in. Èla. Cordoglio dell’Università di Pisa che “ricorda con commossa partecipazione la sua storia di studiosa e docente che più di 40 anni l’ha vista prima studentessa e poi protagonista della vita dell’”.si è laureata con lode nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa nel 1981 e ha proseguito i suoi studi come allieva del primo ciclo di Dottorato di ricerca in diritto privato attivato negli Atenei italiani, conseguendo nel 1987 il titolo di Dottore di ricerca, sotto la guida di Ugo Natoli e Lina Bigliazzi Geri. Nell’Università di Pisa ha poi percorso tutta la sua carriera accademica, prima come ricercatrice, poi come ...

Figline Valdarno (Firenze), 22 aprile 2024 – Grave lutto per l'ex tecnico della Lazio Maurizio Sarri . E' venuta infatti a mancare la mamma Clementina , come confermato anche dalla stessa società biancoceleste attraverso un tweet di cordoglio: "Il presidente Claudio Lotito, la dirigenza, la squadra ...

Dolore immenso per il conduttore italiano, colpito da un lutto Gravissimo in famiglia. A morire è stata la sua adorata mamma. L' annuncio è arrivato nella giornata di venerdì 26 aprile sui suoi profili social, in particolare X e Instagram. Ha anche pubblicato la foto della persona scomparsa, che da ...

È stato lo stesso artista a dare l'annuncio sulle sue pagine social. Tanti sono i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia colpita dal grave Lutto . Lutto per Gene Gnocchi , è morta mamma Adriana – Ilcorrieredellacittà.com L'ultimo messaggio del comico in ricordo della mamma . È morta la ...

Castellanza, 26 aprile 2024 – Il giorno dopo, Castellanza si è risvegliata nel dolore più cupo. L'improvvisa morte del sindaco Mirella Cerini , deceduta per un malore dopo le celebrazioni per l'anniversario della Liberazione, ha gettato la cittadina del Basso Varesotto nello sconforto. La ...

Fa un incidente mentre va a trovare l'anziana madre e muore, 3 giorni dopo deceduta anche la mamma - Loredana Corona è morta in seguito a un incidente stradale causato da un malore mentre andava a trovare la madre, Domenica Loddo, in casa di riposo ...

Castellanza in lutto per Mirella Cerini. Nominata sindaco reggente Cristina Borroni - L'art. 53, comma 1, del d.lgs.vo n.267/2000, prevede che, in caso di decesso del sindaco, le funzioni connesse a tale carica sono svolte dal vicesindaco fino a nuove elezioni. Sospesi il consiglio com ...

La Promessa, anticipazioni spagnole: Manuel va in crisi con Jana dopo la morte di Jimena - La morte inaspettata di Jimena finisce per mettere in confusione Manuel su quelli che sono i suoi veri sentimenti ...

