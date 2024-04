Grave lutto per Maurizio Sarri - è morta la mamma Clementina

(Di lunedì 22 aprile 2024) Figline Valdarno (Firenze), 22 aprile 2024 –per l’ex tecnico della Lazio. E’ venuta infatti a mancare la, come confermato anche dalla stessa società biancoceleste attraverso un tweet di cordoglio: "Il presidente Claudio Lotito, la dirigenza, la squadra e tutta la S.S. Lazio esprimono la propria vicinanza aper la scomparsa dell’amatae si stringono al cordoglio dei familiari". Al cordoglio per la scomparsa delladisi è unito anche il Napoli: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore di ...

lutto in casa Sarri : è venuta a mancare l’amata mamma Clementina. La notizia è stata confermata dalla Lazio, l’ultima squadra allenata dall’ex allenatore tra le altre di Empoli, Napoli, Chelsea e ...

La giornata odierna purtroppo ha portato un Grave lutto per l’ex Napoli , Maurizio Sarri . Arriva il messaggio di cordoglio del club verso l’ex allenatore. Maurizio Sarri è stato per tre anni alla ...

Un Grave lutto ha colpito Maurizio Sarri , ex allenatore della Lazio: è morta l’amata mamma Clementina . Sui social sono arrivati tanti messaggi di cordoglio, anche dalle squadre italiane. “Il ...

Calcio, Grave lutto per l'allenatore Maurizio Sarri: è morta la madre Clementina - A rendere nota la brutta notizia per Maurizio Sarri è stata la pagina X della società biancoceleste che ha espresso il proprio cordoglio per il lutto che ha colpito l'ex allenatore ...notizie

Grave lutto PER OSVALDO BETTONI: SI E' SPENTO IL FRATELLO ERMANNO - Un Grave lutto ha colpito Osvaldo Bettoni, ex professionista alla Scic e alla Famcucine. Si è spento il fratello Ermanno, classe 1958 corridore fino alla categoria dilettanti di terza serie, che da ...tuttobiciweb

Grave lutto per Sarri, è morta la madre Clementina: il cordoglio della SSCNapoli - Grave lutto per Maurizio Sarri, ex allenatore di Empoli, Napoli, Chelsea, Juventus e Lazio: è infatti venuta a mancare l'amata mamma Clementina. La notizia è stata confermata dalla Lazio, l'ultima ...tuttonapoli