Atalanta Empoli 0-0 LIVE | partita molto equilibrata

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 28 aprile 2024) A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 traed: sintesi, tabellino, risultato e cronacaA Bergamo,edsi affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESI32? Brutta palla persa da Lookman con l’che prova ad agire in