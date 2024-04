(Di domenica 28 aprile 2024) Durante la puntata di sabato 27 aprile di23hatodi In the end e ha lasciato tutti senza fiato e a bocca aperta. L’è risultata essere. Ricca di forza, energia e personalità. Pubblico in delirio per lui. Giuseppe Giofré si è alzato in piedi e in molti lo considerano già a tutti gli effetti un professionista.Tv

Amici , daytime di giovedì 4 aprile: ecco cosa è emerso. Dalla trasformazione di Martina al nuovo guanto di sfida per Mida Amici , sabato 6 aprile andrà in onda su Canale 5 in prima serata la terza puntata del serale . I ballerini e i cantanti della nuova edizione si stanno preparando per affrontare ... Continua a leggere>>

Amici , lunedì 8 aprile è andato in onda un nuovo appuntamento con il daytime. Ecco cosa è emerso Amici , Lucia si è sfidata con Gaia nel corso della terza puntata del serale dove purtroppo è stata eliminata. Lucia prima di lasciare la scuola passa a salutare i suoi Amici e compagni di avventura in ... Continua a leggere>>

La storia d’amore fra Mida e Gaia De Martino si è conclusa poche settimane fa. Tuttavia la talentuosa ballerina dell’attuale edizione di Amici non è ancora riuscita a dimenticare il ragazzo che le aveva fatto battere il cuore nella Casetta. Nel daytime andato in onda poco fa, l’allieva ha provato ... Continua a leggere>>

L'esibizione di Dustin ad Amici 23 strega la giuria . Non mancano i complimenti e Giofrè si alza in piedi per lui! L'articolo Dustin strega la giuria di Amici 23 sulle note di In the end, Giofrè si alza in piedi proviene da Novella 2000. Continua a leggere>>

amici 23, dustin balla sulle note di In the end: esibizione perfetta | Video Witty Tv - Ad amici 23 dustin ha ballato sulle note di In the end portando a casa una esibizione perfetta. Ecco il video Witty Tv che ha lasciato tutti di stucco.

Continua a leggere>>

amici 23, Holden a rischio eliminazione. Cos'accade adesso - Sabato 27 aprile, su Canale 5 va in onda la sesta puntata di amici, il talent condotto da Maria De Filippi. Ormai il programma è al giro di boa e la finale si avvicina. Può capire, dunque, che alcuni ...

Continua a leggere>>

dustin strega la giuria di amici 23 sulle note di In the end, Giofrè si alza in piedi - L'esibizione di dustin ad amici 23 strega la giuria. Non mancano i complimenti e Giofrè si alza in piedi per lui!

Continua a leggere>>