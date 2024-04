Amici | arriva una comunicazione per Dustin prima del serale

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 4 aprile 2024), daytime di giovedì 4 aprile: ecco cosa è emerso. Dalla trasformazione di Martina al nuovo guanto di sfida per Mida, sabato 6 aprile andrà in onda su Canale 5 inserata la terza puntata del. I ballerini e i cantanti della nuova edizione si stanno preparando per affrontare i nuovi guanti di sfida. Martina cambia look dopo aver ascoltato il parere di Cristiano Malgioglio, grazie ad un team di esperti la giovane cantante effettua il suo cambiamento. Leggi anche —> Bianca Guaccero e De Martino stanno insieme? La conduttrice rompe il silenzio Ecco cosa è emerso Martina viene accompagnata da Gaia in tutta la fase della trasformazione. “Malgioglio ci vede lungo” commenta Gaia. Martina in versione Diana Ross raggiunge tutti gli altri concorrenti in casetta. Mida dopo aver ricevuto un guanto di ...