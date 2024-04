Alma Sfida disperata per evitare il baratro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 aprile 2024) Si lotta per i playoff e per i playout questo pomeriggio allo "Stadio dei Marsi" di Avezzano nella penultima della stagione regolare, con i padroni di casa protesi verso la conquista di uno dei primi cinque posti in classifica e l’impegnata a non retrocedere con una giornata di anticipo. Sono soprattutto i granata a rischiare di più, visto che si giocano le ultime speranze di una salvezza che appare sempre più lontana. Ricordiamo infatti che alla vigilia di questo scontro l’sarebbe già matematicamente retrocessa. Solo dunque un risultato positivo contro i "lupi" marsicani potrebbe tenere in vita la tenue fiammella della speranza che dovrà poi essere irrobustita nell’ultimo match in casa contro il Real Monterotondo. Dunque la permanenza in Serie D del Fano passa inevitabilmente per Avezzano. Isolata da tutti, complice il silenzio stampa ...