Sardegna al cardiopalma | sorpasso Todde ma con Truzzu è sfida all' ultima scheda

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sono 1239 su 1844 le sezioni scrutinate in. La candidata del centrosinistra Alessandraè tornata avanti con il 45,4%, seguita da Paoloa 45,2% per il centrodestra. Seguono Renato Soru con l'8,5% e Lucia Chessa con lo 0,9%. Unatesta a testa che si giocherà probabilemnte all'ultimo voto. Intanto i risultati delle elezioni delladovrebbero arrivare sul sito ufficiale della Regione entro mezzanotte, secondo le previsioni più ottimistiche del Servizio elettorale regionale, basate sul fatto che i Comuni, anche quelli più grandi, da metà serata stanno trasmettendo con più celerità i complessi dati dello scrutinio. Entro fine giornata, quindi, dovrebbero essere disponibili voti e percentuali dei 4 candidati alla presidenza e quelli delle liste, al netto di qualche sezione ...

Regionali Sardegna 2024, sfida all'ultimo voto tra Todde e Truzzu: Sono 1239 su 1844 le sezioni scrutinate in Sardegna. La candidata del centrosinistra Alessandra Todde è tornata avanti con il 45,4%, seguita ...iltempo

Pareggio al cardiopalma tra Cagliari e Napoli: Il Napoli, nonostante una buona partenza, non è riuscito a vincere in trasferta contro il Cagliari, con la partita che si è conclusa 1-1. I partenopei hanno iniziato bene, gestendo il possesso del ...informazione

Colpo Empoli, Bastoni gela il Sassuolo nel recupero: REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Colpo dell’Empoli, che batte 3-2 il Sassuolo al Mapei Stadium inguaiando i ragazzi di Dionisi nella lotta per non retrocedere. A decidere il match è la rete in pieno recupe ...lanuovasardegna