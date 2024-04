Alfa Romeo Italia | 70 anni di storia per la Giulietta Sprint

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 28 aprile 2024) Life&People.it Chi tra i nostri genitori non ha mai sognato di partire in vacanza con un’modello? Chi non lo ammette, mente e sa di mentire. La più dolce delle vetture del Biscione proprio in questi giorni compie 70. Un traguardo prestigioso per un modello di auto che ha fatto ladel marchio. Un modello che rimane ancora oggi punto di riferimento per gli appassionati delle quattro ruote. La curiosità firmateIl suo primo esemplare fu presentato ufficialmente il 21 aprile 1954, al Salone di Torino. La sua versione coupé conquistò subito l’immaginario collettivo e l’attenzione della stampa. Lafece subito scalpore, ottenendo ...