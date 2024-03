La prima gara Open della stagione L’Aromitalia in Friuli | Romeo quinta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nella, la "Giornata Rosa" a Buttrio in, buoni risultati per la ragazze del Team Aromitalia 3T Vaiano. La formazione pratese, guidata in ammiraglia da Matteo Ferrari, ha conquistato lapiazza con la ventenne ligure Serena Brillante(foto) ed il sesto posto con la diciannovenne friulana Romina Costantini. Ben 176 le atlete inper un confronto importante. Serena Brillantee Romina Costantini, sono state sempre attente e reattive restando nel gruppetto di testa sulla salita conclusiva, per andare a conquistare lae sesta piazza al traguardo. Prova sfortunata invece, per le due toscane Lara Scarselli e Melissa Nesti e per Irene Affolati, ...