Il mistero della mega città abbandonata Techno - lusso e green - un flop da 100 miliardi di dollari Il solo pensiero di tornarci mi fa venire la pelle d’oca

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 aprile 2024) Ci sono misteri, nel mondo, di difficile spiegazione. Qualche volta riguardano il cosiddetto “paranormale”. Altre volte, come in questo caso, sono legate a previsioni errate di chi decide di lanciarsi in imprese in apparenza sensazionali che poi si rivelano un. Ma quello che è successo a Forest City, avveniristica, ultratecnologica, super ecologicalopoli progettata dallo Studio giapponese di progettazione e pianificazione urbana Sasaki supera qualsiasi immaginazione. Anche perché per il progetto sono stati spesi molti soldi. Una cifra difficile anche da immaginare per i comuni mortali: 100di. Ma ora questa imponente “meraviglia”, immersa in un paesaggio da sogno e dotata di impianti tecnologici di assoluta avanguardia è praticamente disabitata. Progettata per ospitare 700.000 abitanti, ora ...