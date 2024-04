Addio a Luigi Alfredo Resta Fece decollare le Officine

Palermo dice addio a Luigi Carollo, morto nella mattina del 24 aprile nella sua città. storico attivista dei diritti del movimento Lgbtqia+ e grande protagonista dei pride, si è spento a soli 56 anni. “Ho sempre sperato che, a forza di frequentarlo, un giorno avrei imparato qualcosa da Luigi ...

Esino Lario, 23 aprile 2024 – Due giorni per dire addio all’assessore comunale Pierluigi Beghetto, ucciso domenica mattina dal vicino di casa Luciano Biffi, dopo una lite legata a motivi di vicinato. l’addio Le esequie dell'assessore, fa sapere il sindaco Pietro Pansa, si terranno giovedì 25 ...

Mira, il cane bagnino, è stata la protagonista di cinque salvataggi in mare sulle coste del Lazio, ed è morta per un tumore. Il suo conduttore Luigi a Fanpage.it: "Trovava sempre la strada migliore per riportarmi a riva".Continua a leggere

LUTTO. Campione di sorrisi e di solidarietà, volto del progetto «Ambulaclaun». I funerali martedì 26 marzo nella parrocchiale di San Colombano.

Mondo della ginnastica in lutto per la morte di Luigi Cimnaghi, per tutti “Gigi”, atleta azzurro, con due partecipazioni olimpiche a Tokyo nel 1964 e a Città del Messico 1968, grande dirigente e segretario generale Fgi dal 1985 al 1997, al fianco di Bruno Grandi. Cimnaghi avrebbe compiuto 84 anni ...

