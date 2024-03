Morto Luigi Cimnaghi | addio alla leggenda della ginnastica | gli esordi in Brianza e la carriera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Mondoin lutto per la morte di, per tutti “Gigi”, atleta azzurro, con due partecipazioni olimpiche a Tokyo nel 1964 e a Città del Messico 1968, grande dirigente e segretario generale Fgi dal 1985 al 1997, al fianco di Bruno Grandi.avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 10 agosto. GliinNato a Meda, in, nel 1940,è cresciuto nella Forza e Virtù (oggiMeda). Glinegli anni Cinquanta, proseguendo poiSampietrina di Seveso ePro Patria Milano. In Nazionale si unisce ai Bronzi di Roma '60, con Franco Menichelli, Angelo Vicardi, i fratelli Carminucci, Giovanni e Pasquale, ...