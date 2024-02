Barcellona | 23 milioni da versare al fisco per operazioni fatte tra il 2012 e il 2015

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ilrischia di dovercirca 23di euro alin concetto di arretrati Irpef. Secondo una nota del tribunale dell’Audiencia Nacional, queste cifre corrispondono adrisalenti al periodo, e si riferiscono a prestazioni versate ad agenti dei giocatori. “Dai fatti accertati dall’Ispettorato risulta che i pagamenti effettuati dalla Società sono stati effettuati in nome e per conto degli atleti, effettivi destinatari delle prestazioni rese dagli agenti, mentre risulta che gli agenti prestano un servizio commissionato dal Club o in rappresentanza del Club, fatto che non viene in alcun modo accreditato”, recita la sentenza. “L’Ispettorato giunge alla conclusione che il rapporto instaurato tra ile ...