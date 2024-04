A San Siro spunta lo Scudetto numero 14 dell’Inter | è la risposta alle polemiche sulla seconda stella

E’ Festa Inter contro il Torino per la vittoria dello scudetto numero 20. Una cifra raggiunta anche in virtù dell’assegnazione del titolo 2005/2006, sottratto alla Juventus dopo lo scandalo di Calciopoli e assegnato dalla Figc ai nerazzurri. E i tifosi a San Siro sventolano anche un tricolore con ... Continua a leggere>>

Sta iniziando Inter-Torino, grande celebrazione per il ventesimo scudetto. Ma al Meazza c’è chi non dimentica un altro bello come questo: il quattordicesimo, quello del 2006. Ecco il VIDEO A TAVOLINO – Per Inter-Torino è festa memorabile a San Siro e lo sarà tutto il giorno in giro per Milano, con ...

Continua a leggere>>