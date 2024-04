Zelensky manda i sacerdoti a sparare nelle trincee Clown esentati - religiosi no

Kiev, 6 apr. (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nomina to il tenente generale Volodymyr Hordiychuk nuovo vice comandante della Guardia nazionale Ucraina . Lo ha annunciato l’ufficio del presidente.La Guardia nazionale è un’unità di truppe interne che opera sotto il Ministero ... Continua a leggere>>

Kiev, 6 apr. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nomina to il tenente generale Volodymyr Hordiychuk nuovo vice comandante della Guardia nazionale Ucraina . Lo ha annunciato l'ufficio del presidente. La Guardia nazionale è un'unità di truppe interne che opera sotto il Ministero ... Continua a leggere>>

In Ucraina doveva essere tempo di elezioni. Il 31 marzo era la data nella quale nel Paese si sarebbe dovuti tornare alle urne, ma così non è stato grazie, o a causa, della legge marziale, prorogata al 13 maggio 2024. E così Zelensky si trascina, almeno fino a maggio, anche se da Mosca per lui ...

Continua a leggere>>