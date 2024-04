Ucraina | Zelensky nomina Hordiychuk nuovo vice comandante Guardia nazionale

Guerra in Ucraina , Zelensky lancia l'allarme per la mobilita zione dei soldati del Cremlino. «La Russia si sta preparando a mobilita re altri 300mila soldati entro il primo giugno» da inviare in ... (iltempo)

Il presidente Ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto che la Russia si sta preparando a mobilitare 300mila soldati. Kiev, in difficoltà per la carenza di armi e uomini, rischia di veder crollare la ... (fanpage)

In Ucraina doveva essere tempo di elezioni. Il 31 marzo era la data nella quale nel Paese si sarebbe dovuti tornare alle urne, ma così non è stato grazie, o a causa, della legge marziale, prorogata ... (ilgiornaleditalia)

Con l’Ucraina al collasso l’attenzione degli Usa si sposta sulla Moldavia - L’esercito ucraino è prossimo al collasso ... recentemente sostituito da Volodymyr Zelensky, il quadro generale è desolante.money

Guerra Ucraina Russia, news. Attacco notturno di droni russi contro Kharkiv. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Attacco notturno di droni russi contro Kharkiv. LIVE ...tg24.sky

Ucraina, Norvegia: "Non escludere a priori invio truppe" | Stoltenberg: "Espulse dalla Nato possibili spie russe" - La guerra in Ucraina è giunta al giorno 773. La Russia attacca varie regioni ucraine con missili e droni, provocando esplosioni in particolare in quella di Odessa. La Gran Bretagna annuncia: "Niente t ...msn