Wanda Nara Posta una foto con la tuta della Juventus Mauro Icardi torna in Serie A?

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pubblicato il 5 Aprile, 2024 Il destino imminente dirimane un argomento di discussione costante, poiché lui e il suo gruppo non perdono occasione per attirare l’attenzione su ciò che potrebbe accadere dopo giugno. A quel tempo, il prolungamento del contratto con il Galatasaray, dove attualmentesta vivendo un periodo di rinnovato successo, entrerà nel suo penultimo anno. L’intenzione di rire inA è stata palese fin dall’inizio, sia da parte del centravanti argentino chesua compagna e manager,. Recentemente, attraverso i social media, hanno ulteriormente evidenziato il loro interesse per l’Italia, suggerendo che il paese rimane una possibilità nel loro futuro. Pagato soltanto 10 milioni di euro per ...

Icardi Juve, Wanda Nara ci riprova Cosa c’è dietro la foto sui social - Icardi Juve, Wanda Nara ci riprova Cosa c’è dietro la foto di lei sui social con la tuta e la J in bella mostra La foto di Wanda Nara sui social con la tuta della Juve (con tanto di J in bella mostra ...juventusnews24

E’ sempre derby d’Italia: Wanda Nara e la felpa della Juve…il dettaglio non sfugge… - Messaggi subliminali zebrati...non è la prima volta che accade sui social con Lady Icardi...poi non ci sono stati mai sviluppi...ma non si sa ...derbyderbyderby

Icardi, Wanda Nara agita il mercato Juve: cosa c’è di vero Intanto Kean… - TORINO - Una foto ha mandato in breve tempo in tilt il popolo dei social, juventini e non: Wanda Nara in una sua posa da influencer con una tuta, ma non una a caso. Con la J del logo della Juventus in ...tuttosport