Dalla fredda Estonia alla soleggiata California | il viaggio di un designer verso il successo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Vitali Zahharov lavora presso il MØDDEN Studio con la qualifica di responsabile del design. Il MØDDEN è uno studio di design innovativo con sede a Los Angeles. Vitali ha collaborato con grandi clienti fra cui Royal Caribbean, Toshiba, JLL, Huawei, Oracle, solo per citarne alcuni. Ha inoltre aiutato molte aziende a guadagnare, in totale, più di un milione di dollari. Si è fatto intervistare da noi e abbiamo approfondito con lui come si diventadi, quali sono gli step da seguire e come affrontare lo stress sul lavoro. Ecco intervista. Buongiorno Vitali può presentarsi e raccontarci qualcosa di lei? Buongiorno, mi chiamo Vitali Zahharov. Sono nato e cresciuto in. L’è un piccolo Paese sito nel Nord Europa. Viene spesso soprannominata la “Silicon Valley d’Europa” per l’abbondanza di start ...