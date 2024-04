(Di sabato 27 aprile 2024) L'intelligenza artificiale sta aiutando i promessi sposi a organizzare meglio le nozze e risparmarmiare sul budget totale, eppure i chatbot non sono perfetti, spesso generano risposte errate o non aggiornate.

1 febbraio 2024.Pubblicati, su una importante e quotata rivista di Management (The TQM Journal) i risultati della ricerca " ChatGPT between opportunities and challenges: an empirical study in Italy" condotta dalla ricercatrice Maria Giovina Pasca e dalla prof.ssa Gabriella Arcese dell'Università

Microsoft e OpenAI hanno diffuso un report nel quale sottolineano come gli hacker stiano, sempre di più, utilizzando gli Llm - i modelli linguistici di grandi dimensioni alla base dei chatbot, come ChatGpt - per migliorare e velocizzare le tecniche di attacco informatico. In particolare, la...

usano chatgpt come wedding planner e risparmiano 5000 dollari: la storia di Maria e Ryan - "Il preventivo ci ha spaventato, ma ora sto usando chatgpt per organizzare ogni dettaglio del mio matrimonio", ha raccontato al New York Post. "Sto risparmiando moltissimi soldi, e mi sono resa conto ...

Servono nuove regole per una classifica delle IA in italiano - Fissare criteri di riferimento oggettivi per valutare e fare una classifica dei modelli linguisti di Intelligenza Artificiale in italiano: è la sfida di Calamita, acronimo di Challenge the Abilities ...

5 prompt di chatgpt per diventare più carismatici - La fiducia in sé stessi è fondamentale per il successo. chatgpt può offrire un valido supporto per aumentare la fiducia in sé stessi.

