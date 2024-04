Uomini e Donne anticipazioni - doppio bacio in esterna per Daniele Paudice | ha già deciso chi scegliere?

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 27 aprile 2024) La puntata del Trono Classico diregistrata il 23 aprile 2024 ha vistoprotagonista di momenti carichi di tensione e passione. Durante le ultime esternehadi approfondire la conoscenza con due delle sue corteggiatrici, Gaia Gigli e Marika Abbonato, scegliendo di portarle entrambe in. E le conseguenza in studio non sono tardate ad arrivare, scopriamo insieme cosa è successo grazie allefornita da Lorenzo Pugnaloni.per: le reazioni Le esterne dihanno avuto ...