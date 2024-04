Uomini e Donne anticipazioni | primo bacio per Daniele!

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il fervore amoroso continua a dominare le prossime puntate di, il celebre programma condotto da Maria De Filippi che cattura l’attenzione del pubblico ogni giorno alle ore 14:45 su Canale 5. Ecco cosa ci riserva il destino nelledelle prossime emozionanti puntate! In particolare, gli occhi sono puntati su, pronto a dare ila una dama. Scopriamo insieme di chi si tratta!dal 22 al 24 aprile: battaglia per Jessica!: scocca ilper. Chi sarà la fortunata? Al trono classico,...

Il corteggiatore campano, Mario Cusitore , ha mandato un messaggio molto eloquente a Ida Platano, l'ex dama del trono over, ora tronista nel dating show di Uomini e Donne .

Uomini e Donne anticipazioni dal 22 al 24 aprile : battaglia per Jessica! Una settimana intensa attende i fedeli spettatori di Uomini e Donne . Il programma, noto per le sue dinamiche avvincenti, ...

93 anni lui, 76 lei, sono l'esempio che i sentimenti non hanno età. Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia coppia nata nel salottino di Uomini e donne , hanno raccontato il loro amore a Silvia ...

Giornata mondiale della Terra: "Io, missionario in Amazzonia per aiutare un popolo e il Creato" - Fra’ Paolo vive in Brasile, nella foresta, da 17 anni. Grazie alle donazioni della Fondazione. Assisi Missio e dei lettori di Frate Indovino, realizza con gli indigeni scuole e laboratori artigiani.lanazione

Obesità moltiplica a dismisura il rischio diabete in Uomini e Donne - Sono falsi amici e si influenzano - negativamente - a vicenda. Parliamo di obesità e diabete, uno tira l'altro tanto da aver portato alla nascita della diabesità.corrierenazionale

Giulia De Lellis e Andrea Damante non sono tornati insieme: lei flirta con il fratello di Diana Del Bufalo - Giulia De Lellis e Andrea Damante non sono tornati insieme. I fan irriducibili dell’ex coppia di Uomini e Donne, soprannominati Damellis, sono piuttosto amareggiati e delusi dato che negli ultimi ...igossip