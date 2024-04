Ucraina - attaccate centrali elettriche

(Di sabato 27 aprile 2024) 9.30 Attacchi russi su impianti energetici nelle regioni ucraine di Dnipropetrovsk Ivano-Frankivsk e Leopoli. Danneggiate 4,riferisce Dtek,gestore degli impianti. Due persone sono rimaste ferite.I russi hanno lanciato 34 missili, 21 dei quali abbattuti dalla contraerea Intanto, Mosca riferisce di 68 attacchi sulla regione meridionale di Krasnodar e sulla Crimea. Il governatore di Krasnodar, Kondratyev, afferma che droni ucraini hanno tentato di colpire infrastrutture e una raffineria di petrolio, e che non ci sono state vittime.

L'attacco dei droni ucraini agli impianti industriali nella Repubblica russa del Tatarstan segna un punto di svolta sostanziale nella capacità di Kiev di condurre attacchi a lungo raggio in profondità nel territorio russo. Lo ha affermato l'Istituto per lo studio della guerra (Isw). Le forze ... Continua a leggere>>

russia, Putin nazionalizza Ariston Thermo e Bosch: trasferite in gestione temporanea a Gazprom - Con una decisione inattesa, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per il trasferimento temporaneo delle filiali russe dell'italiana Ariston e della tedesca Bosch ...

Continua a leggere>>

Guerra Ucraina, Putin «non ordinò la morte di Navalny». Kiev: colpiti impianti energetici in tre Regioni - L'esercito russo ha attaccato impianti energetici nelle regioni ucraine di Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk e Leopoli. Lo ha reso noto il ministro ucraino dell'Energia, German ...

Continua a leggere>>

Guerra, ultime notizie - Gestioni Ariston e Bosch in russia trasferite a Gazprom. Tajani: governo pronto a tutelare le imprese - «Ho subito attivato la nostra Ambasciata in russia e parlato con i vertici dell’azienda italiana. Il Governo italiano è al fianco delle imprese, pronto a tutelarle in tutti i mercati internazionali».

Continua a leggere>>