L' attacco dei super droni ucraini agli impianti russi segna la svolta

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L'deiindustriali nella Repubblica russa del Tatarstanun punto disostanziale nella capacità di Kiev di condurre attacchi a lungo raggio in profondità nel territorio russo. Lo ha affermato l'Istituto per lo studio della guerra (Isw). Le forze ucraine hanno colpito le fabbriche dia Yelabuga e Nizhnekamsk, nel Tatarstan, secondo quanto riferito dall'agenzia di intelligence militare ucraina (Hur). Yelabuga si trova a 1.200 chilometri dal confine russo-ucraino. Nelle ultime settimane, l'esercito ucraino ha utilizzatoa lungo raggio per attaccare con successo una serie di raffinerie di petrolio russe. L'di ieri è il primo di questo tipo da parte ...