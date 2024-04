Milano - 18enne bosniaco ucciso all’Ortomercato FdI | L’allarme dei residenti rimasto inascoltato per anni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un 18ennneè statonella notte a, nel corso di quello che dalle prime ricostruzioni appare come un vero e proprio agguato. L’omicidio è avvenuto intorno alle 3 in via Varsavia, di fronte, in una zona gravata da una situazione di degrado e illegalità. Per questo l’omicidio è diventato subito anche un caso politico. Chi era il, incensurato, arrivato da meno di sei mesi Il, un nomade incensurato, si trovava nel furgone in cui viveva con la moglie coetanea. Gli aggressori, che sono poi fuggiti, hanno prima preso a bastonate il furgone, rompendo i vetri, e poi, dopo averlo picchiato, gli hanno sparato. Il ragazzo sarebbe stato raggiunto da almeno tre colpi al ...