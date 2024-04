Traffico Roma del 27-04-2024 ore 09 | 00

(Di sabato 27 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàregolare al momento lungo la rete viaria capitale come ultimo fine settimana del mese oggi e domani domenica 28 aprile via dei Fori Imperiali Sara isola pedonale deviazioni delle linee bus 51 75 85 87 118 per la sola giornata odierna cambia percorso anche la linea 117 nell’area delle Terme di Caracalla dalle 6:30 alle 18 l’ultima giornata della 77esima edizione del Gran Premio della Liberazione storica gara ciclistica partita del 1946 possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante infine a piazza San Pietro fino alle ore 13:30 Pienza speciale La carezza e il sorriso Papa Francesco incontra i nonni e nipoti possibili disagi nella zona per l’afflusso è il successivo del flusso dei fedeli In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani scarso il Traffico su tutta la rete viaria della capitale unica segnalazione incidente su via di Bravetta rallentamenti e code in prossimità di Vicolo di Bravetta a Tor Marancia chiusa per il dissesto del manto stradale via

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione Traffico regolare al momento lungo la rete viaria della capitale presso la fiera di Roma su via Portuense da oggi al primo maggio l'evento Roma incontra il mondo rassegna di musica cultura arte e folklore dal mondo con possibili disagi su via Portuense e

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione si mantiene regolare la circolazione lungo la rete viaria della capitale da segnalare al momento solo una coda per un incidente sulla via Pontina all'altezza di Castel Roma no in direzione Pomezia nell'area delle Terme di Caracalla dalle 6:30 alle 18

roma, il sindaco Gualtieri firma accordo con Enea per progetti ambientali: lotta alle polveri sottili - Il Comune di roma firmerà accordi attuativi ma incombe la burocrazia ... Vogliono vivere in una città più salubre che li liberi dall'angoscia delle polveri sottili, dal traffico micidiale, dalle buche

2024 da record per l'Italia delle crociere, al via nuova stagione NCL - roma (ITALPRESS) – Il 2024 sarà un altro anno da record per l'Italia delle crociere. Le previsioni di Cemar Agency Network confermano infatti gli indicatori di crescita del traffico crocieristico nei

Motoraduno e Fritto Misto, altro weekend da sold out ad Ascoli. Test sul traffico in corso Trieste riaperto dopo il restyling - L'accesso in via del Trivio dovrà avvenire da piazza roma, con una velocità adeguata alle circostanze di tempo e di luogo nonché all'intensità del transito pedonale. La coincidenza dei due eventi

