Traffico Roma del 27-04-2024 ore 08 | 30

(Di sabato 27 aprile 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione si mantiene regolare la circolazione lungo la rete viaria della capitale da segnalare al momento solo una coda per un incidente sulla via Pontina all’altezza di Castelno in direzione Pomezia nell’area delle Terme di Caracalla dalle 6:30 alle 18 l’ultima giornata della 77esima edizione del Gran Premio della Liberazione possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante infine a piazza San Pietro fino alle ore 13:30 l’udienza speciale La carezza e il sorriso Papa Francesco incontra i nonni e nipoti possibili disagi nella zona per l’afflusso è il successivo deflusso dei fedeli per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...