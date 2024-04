Toomaj Salehi | L’Iran è il mio cielo e voi tutti le sue stelle

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 27 aprile 2024) Nel fiore degli anni, 32 appena,dovrà affrontare il patibolo. Fatti salvi i miracoli, che qualche volta accadono, non sembra esserci scampo per il rapper più famoso del, divenuto con le sue canzoni uno dei simboli della rivolta delle donne e dei giovani. Una rivoluzione, più che una rivolta, esplosa dopo la morte della 22enne Mahsa Amini nel settembre 2022 e tutt’altro che terminata, sebbene adesso sia in parte sopita. Il 24 aprile la notizia della condanna del cantante e musicista ha fatto il giro dei media in un batter di ciglia. L’avvocato diha fatto sapere che un tribunale di Isfahan ha annullato la decisione sul caso della Corte Suprema – tribunale di grado superiore – e ha confermato il verdetto originale che prevedeva la pena di morte per il giovane rapper. “È ...