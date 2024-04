Rapper Toomaj Salehi condannato a morte in Iran | partecipò alle proteste del 2022

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ilianoè statoper «corruzione sulla terra» da un tribunale rivoluzionario. Lo ha detto l’avvocato dell’artista, Amir Raesian , al quotidiano Shargh. Il musicista 33enne era stato arrestato in passato per accuse relative al contenuto delle sue canzoni mentre nelera stato incarcerato per avere partecipatoantigovernative scoppiate...