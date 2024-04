Terrificante incidente in corsa | macchina in controsenso - lo scontro frontale è violentissimo

Scontro tra scooter e furgone in via Epitaffio a Latina: motociclista trasportato in codice rosso in ospedale dopo incidente nel quartiere Gionchetto

Continua a leggere>>

Costa Volpino. Non ce l’ha fatta Bruno Petenzi, il 56enne investito sulla sua e-bike la sera dello scorso 12 marzo a Costa Volpino. L’uomo, un fabbro di Branico, versava in gravi condizioni dopo che era stato investito da una Panda in via Aria Libera, davanti al cimitero della frazione Corti. Il ...

Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Una persona è morta in un incidente avvenuto sulla strada statale 106 'Jonica', al km 15,300 all’altezza di Bocale (Reggio Calabria). A causa dello scontro il traffico è stato temporaneamente bloccato, in direzione nord. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze ...

Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Una persona è morta in un incidente avvenuto sulla strada statale 106 'Jonica', al km 15,300 all’altezza di Bocale (Reggio Calabria). A causa dello scontro il traffico è stato temporaneamente bloccato, in direzione nord. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze ...

Continua a leggere>>

Catanzaro, 25 apr. (Adnkronos) - Una persona è morta in un incidente avvenuto sulla strada statale 106 'Jonica', al km 15,300 all'altezza di Bocale (Reggio Calabria). A causa dello scontro il traffico è stato temporaneamente bloccato, in direzione nord. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e ...

Continua a leggere>>