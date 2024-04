Tentano colpo in un’azienda orafa | messi in fuga dai vigilantes

Raid armato in un’azienda di Casalnuovo di Napoli, con i dipendenti rinchiusi in una stanza e un bottino da almeno 300mila euro. È accaduto nella tarda mattinata di mercoledì 14 febbraio, quando almeno 4 malviventi incappucciati e armati di pistole e fucili hanno fatto entrare i dipendenti in una ...

