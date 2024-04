Superbike - Danilo Petrucci | Sono felice di essere viv - proverò a correre a Misano

(Di sabato 27 aprile 2024) Due settimane faaveva vissuto un momento decisamente complicato e drammatico. Il pilota italiano del Mondiale diera stato vittima di un incidente a Cingoli (Macerata), dove stava affrontando una sessione di allenamento in Motocross.aveva perso il controllo del proprio mezzo e riportato lesioni importanti, che avevano richiesto anche un intervento chirurgico. “Durante un allenamento di motocross ho perso il controllo della moto prima di un salto. È stata una delle cadute più spaventose della mia vita. Ho rotto alcuni denti, la mandibola in due parti, la clavicola e la scapola oltre varie lacerazioni cutanee“, le parole dinel giorno successivo all’incidente, ricoverato nella struttura ospedaliera “Torrette” di Ancona. Il 16 aprile il centauro umbro era stato ...

