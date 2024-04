Superbike | Danilo Petrucci dimesso dall’ospedale | “Ne avrò per un po’ | ma penso di farcela per Misano”

(Di martedì 16 aprile 2024)è statostamattina“Torrette” di Ancona, cinque giorni dopo la terribile caduta avvenuta in allenamento sulla moto da cross sulla pista di Cingoli, vicino Macerata. Petrux ha riportato fratture alla mascella, alla clavicola destra e alla scapola destra, affrontando nei giorni scorsi diverse operazioni e dovendo inevitabilmente rinunciare al prossimo weekend di gara del Mondiale, in programma ad Assen dal 19 al 21 aprile. “Ciao a tutti, io sto meglio e sono fuori. Sto quasi bene. Come vedete la mascella ha preso un bel colpo, l’ho rotta in più parti, così come la clavicola e la scapola. Purtroppo, ho anche rescisso un nervo della mandibola. Per i prossimi tempi riderò con la bocca un po’ storta. Però sono tanto contento di ...

