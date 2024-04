Antonella Clerici e Ligabue - botta e risposta sul sugo gate | Una roba troppo assurda

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nel corso dell’intervista a Belve, i telespettatori hanno conosciuto il nome che aveva rifiutato il Festival di Sanremo condotto daperché la conduttrice “sapevadi”. A rivelarlo è stata proprio la diretta interessata, la quale ha fatto il nome di. Sebbene fa sapere che l’è stato riferito da un collaboratore anziché dal cantante, la presentatrice non ha nascosto la delusione. Di conseguenza è arrivata la replica dell’artista.: la verità sul suo Sanremo Correva l’anno 2010 esi apprestava a condurre il Festival di Sanremo quando accadde il “fatto”. La ricerca degli artisti, non a caso, fu alquanto problematica a suo dire a Belve per un motivo davvero particolare: ...