A Bologna affitti più cari rispetto a Roma e a Torino Per avere un tetto sopra la testa servono tre stipendi

(Di lunedì 25 marzo 2024) In nessuna delle grandi città italiane un single può permettersi un bilocale in affitto. Inizia così l'ultimo report di Immobiliare.it che, condito con dati di altri report nazionali, dà uno spaccato preoccupante dello scenario italiano. Anche una coppia se la passa davvero male. Il 70,8% delle famiglie italiane sono proprietarie della casa, in cui vivono, e le altre 29,2% che fanno? In media sono in affitto. Segui su affaritaliani.it

AGI - Trecento studenti stranieri delle Università dell'Emilia Romagna hanno ottenuto in maniera fraudolenta l'assegnazione di borse di studio per un importo complessivo di circa un milione di euro, ... (agi)

Il costo degli Affitti a Bologna continua a crescere e raggiunge quota 18,05 euro al mese per metro quadro, in un anno l’aumento è stato del 5,62%. A gennaio 2023, infatti, il costo medio degli ... (quifinanza)

affitti sempre più cari in Europa: +41,5% negli ultimi dieci anni. Milano tra le più costose - In Europa prende quota il mercato dell’affitto. Anche in Italia, con il 26% delle famiglie che abitano in affitto, con il dato in crescita ...finanza

affitti, per i single prendere casa è un'impresa. Ma non è Milano la più cara - A Firenze il prezzo medio mensile per un appartamento con due stanze è di 1.066 euro, ma il budget a disposizione di un single non supera i 480 euro ...affaritaliani

One Hour Nest, l’app che permetterà di mettere in affitto casa e garage anche solo per un’ora - La nuova applicazione permette di godere di un bene senza pagare commissioni. Borile, l’ideatore: «L’idea è nata parlando con i miei studenti. Fluidità e rapidità di consumo oggi è fondamentale. Qualc ...corriere