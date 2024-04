Simona Ventura costretta a bloccare la diretta | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 27 aprile 2024) In questi giorniè stata al centro dei riflettori per via del suo piccolo problema di salute. Ancora purtroppo non ne è uscita fuori, ma la situazione sembra essere nettamente migliorata. Eppure, nel corso di una delle ultime dirette ha dovuto improvvisamente abbandonare lo studio televisivo. Ecco. Come ben sappiamo latelevisiva potrebbe essere piena di imprevisti. Non basta l’esperienza e la professionalità di un conduttore: nellapuò succedere di tutto. Ele è capitato di dover abbandonare improvvisamente lo studio di Rai2 nel corso del programma che conduce quotidianamente al fianco di Paola Perego. Ecco nel dettaglioè accaduto. L’imprevisto in ...